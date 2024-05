Qual será o próximo feriado de 2024? Veja calendário até dezembro

A possibilidade de emenda, portanto, só vai acontecer em novembro, na celebração da Proclamação da República, que será na sexta-feira (15).

Novo feriado no segundo semestre

Em dezembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que tornou feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data é comemorada em 20 de novembro.

A data remete ao marco da morte do líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores do Brasil durante o período colonial, de resistência contra a escravização negra no país.

Calendário nacional dos próximos feriados