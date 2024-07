Pai de menina que morreu ao acordar e cair do 12º andar é preso em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender no dia 25 de junho o comerciante de 41 anos que foi condenado a mais de seis anos de detenção pela morte da filha, uma criança de 6 anos, que morreu após cair do 12º andar do prédio em que estava com o genitor, em Praia Grande, no litoral sul do estado.

O que aconteceu

Pai vai cumprir a pena no regime semiaberto, ou seja, só vai para a cadeia na parte da noite e tem os dias livres para estudar ou trabalhar — ele é empresário. A 1º Vara Criminal de Praia Grande determinou a detenção do réu em 13 de junho, após julgamentos dos recursos interpostos pela defesa dele e do Ministério Público de São Paulo. Entretanto, o mandado de prisão só foi cumprida em 25 de junho, conforme constam nos autos processuais aos quais o UOL teve acesso. Ele está preso desde então.

O réu foi considerado culpado por abandono de incapaz ao sair do apartamento para levar a namorada em casa e deixar a filha sozinha. No dia do ocorrido, 11 de junho de 2022, Rafaella Lozzardo Silva, que tinha 6 anos, acordou e, ao perceber que estava desacompanhada no apartamento, ficou desesperada e despencou do 12º andar. A criança não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu.