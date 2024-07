Pais acusam hospital em SP de cobrar R$ 50 mil por UTI; prática é ilegal

A cobrança serviria como uma espécie de caução. É uma forma de a instituição garantir o valor para cobrir os eventuais gastos da internação. Mas a prática é proibida pela ANS desde 2003 e vetada por lei desde 2012 para emergências de saúde, quando há risco de morte. Três médicos consultados pela reportagem avaliaram os registros médicos da criança e disseram que o caso era grave, com risco à vida da menina, ou seja, uma emergência.

Não desejo isso para ninguém. Vi a minha filha quase morrer, minha filha virou cifrão. Se tivesse dinheiro, ela merecia viver, se não tivesse, merecia morrer. Lorena Carvalho Pinheiro Macedo, mãe da bebê

Dados do prontuário e uma ligação com o setor financeiro apontam que a internação em UTI só seria feita após o pagamento. "Para fazer a internação via particular, ela [mãe] tem que acertar o valor, que é R$ 50 mil", diz o áudio de uma funcionária. Já o prontuário informa que a mãe "estava decidindo se ia pagar ou não o valor". Outro trecho aborda "problemas burocráticos" para liberar a medicação à paciente.

Prontuário observa a necessidade de pagamento para seguir com a internação particular (descrito erroneamente como 'carência') Imagem: Reprodução

Padrinho da bebê, o advogado Paulo Pantaleão entrou com uma liminar para ela receber o atendimento emergencial gratuito e, por isso, a família também não precisou arcar com os valores após a internação. A decisão favorável foi concedida no dia 19 de junho, e a bebê transferida para a UTI no mesmo dia —dois dias depois de ter dado entrada no hospital. Ela chegou à unidade intensiva com insuficiência respiratória e suspeita de broncopneumonia. A bebê teve alta em 24 de junho e está em acompanhamento com o pneumologista.

Cobranças são proibidas quando há risco de morte

É proibido cobrar previamente pelo atendimento de urgência. E até mesmo condicionar o socorro à exigência de informações para o pagamento posterior, como o repasse de dados bancários no momento. "Isso tudo pode ser exigido previamente, desde que não seja uma situação de urgência e emergência", explica o advogado Kristian Rodrigo Pscheidt, pós-doutorando pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).