'Tentei esquentar corpo do meu filho morto': mãe acusa hospital de descaso

Gabriel de Almeida Santana, de 1 ano e meio, morreu no dia 10 de maio no Hospital e Maternidade Guarulhos (SP), da rede Hapvida NotreDame Intermédica, após ser internado por bronquiolite. Seus pais, a professora Joelma Morais de Almeida 35, e o motorista Flávio Almeida Santana, 33, acusam a unidade de negligência médica, citando atraso na medicação e falta de um leito na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu

Gabriel foi internado no dia 7 de maio. Menino foi internado com bronquiolite no Centro Clínico Cotia (SP), que também pertence à Hapvida NotreDame Intermédica. A família já havia buscado outro pronto-socorro da mesmo rede em Osasco no dia 5, quando a criança recebeu o diagnóstico, mas teve indicação de seguir o tratamento em casa.

Tosse intensa e febre alta. Gabriel estava com tosse intensa e febre alta ao chegar para ser atendido, no dia 7. "O hospital estava bem cheio. Não tinha como esperar atendimento, porque o Gabriel começou com uma crise de tosse. Desci correndo para a enfermaria, onde me deram toda a assistência e acionaram a médica. Ela mediu a saturação, que estava baixa, e os batimentos cardíacos bem rápidos", contou Joelma, em entrevista ao UOL.