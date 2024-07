PM que agrediu jovem no interior de SP é indiciado por lesão corporal

Não houve socorro imediato, diz Deijair. Os policiais o teriam deixado preso dentro da viatura e ido até a casa dele. Só depois, o levaram ao hospital. O advogado de Deijair, Ruy Arruda, disse ao UOL que a vítima do roubo sequer o reconheceu —os criminosos estavam encapuzados. Além disso, a defesa argumenta que os policiais não tinham provas para acusar o jovem do crime, mesmo dizendo na delegacia que ele era suspeito.

Deijair é o perfil que a polícia aborda sempre. Rapaz pobre, de periferia, camisa de time de futebol, negro. Eles o espancaram, o levaram ao hospital e nem deixaram que ele fosse atendido direito. Na delegacia, tentaram jogar o roubo nele. Os indivíduos [criminosos] estavam só com os olhos de fora. Tentaram justificar as agressões com essa suspeita da fazenda.

Ruy Arruda, advogado

O jovem nega envolvimento no crime. Ele tem passagem por posse de drogas para consumo.

À época, a Ouvidoria da Polícia de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública repudiaram a ação:

Especula-se que esta agressão pode ter se desencadeado inclusive em tortura, invasão de um domicílio e uma busca grave para cessar a gravação por parte de uma testemunha, o que pode caracterizar, ainda, fraude processual. Diante de mais este triste capítulo da história da segurança pública, que parece privilegiar a truculência ao invés da coerência, esta Ouvidoria vai instaurar procedimento, acionando a Corregedoria da Polícia Militar, solicitando a abertura de apuração, com identificação do policial, além do afastamento imediato destes profissionais das ruas, em razão da baixa condição emocional que os mesmos demonstram para atuar no policiamento de nossas cidades.

Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo

A Polícia Militar ressalta que não compactua com a conduta dos policiais envolvidos no caso, os quais foram imediatamente afastados do serviço operacional por atuarem em desacordo com os protocolos operacionais da PM, bem como os valores e princípios da instituição.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo