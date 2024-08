Viúva de noivo atropelado no RJ cria perfil para achar suspeito foragido

O influenciador é considerado foragido pela Justiça. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local e apreendeu o automóvel, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca.

Com exceção do influencer, todos já foram ouvidos pelas autoridades. Uma testemunha informou que o impacto fez com que o corpo de Toshiro fosse projetado para dentro do carro. Os ocupantes saíram, tiraram a vítima e a deixaram na via pública antes de fugir.

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinco de segurança.

Quem era a vítima?

Toshiro, como era chamado entre os amigos, estava em um relacionamento com Bruna havia seis anos. Há um ano, eles começaram a planejar a festa de casamento, que aconteceu em Guaratiba, zona oeste do Rio.

Mesmo sendo uma pessoa mais reservada, entre amigos ele era descrito como divertido e amável. "Ele sempre tinha um sorriso no rosto para quem ele amava. Era uma pessoa com a qual todos amávamos estar, um ser humano ímpar. Todos estávamos fazendo a contagem regressiva para o casamento, pois era o grande sonho da Bruna e o Toshiro realizou. Ele estava muito feliz, muito animado e sorridente", contou ao UOL Flávia Godoy, 43, amiga do casal havia quatro anos.