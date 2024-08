Acidente com van hospitalar deixa seis pacientes mortos em MG

Um acidente envolvendo uma van hospitalar e duas carretas, na manhã desta segunda-feira (19), matou seis pacientes que viajavam entre os municípios mineiros de Novorizonte e Montes Claros para tratamento de saúde.

O que aconteceu

Uma das carretas, carregada de coco verde, perdeu o controle no sentido Montes Claros e bateu na traseira da van, informou o Corpo de Bombeiros. A colisão prensou o veículo com a outra carreta, que estava no sentido contrário.

A van hospitalar transportava 15 passageiros na BR-251. Com o impacto, todos os ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens. As vítimas foram retiradas por equipes dos bombeiros, Samu e PRF.