Quatro jovens são mortos em ataque a tiros em praça lotada no Rio

Um ataque a tiros deixou pelo menos quatro pessoas mortas em uma praça em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Criminosos chegaram atirando na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, na noite de domingo (18). No momento do ataque, muitas famílias estavam no local, que reúne food trucks e música ao vivo aos fins de semana.

Sete pessoas foram baleadas, informou a Polícia Militar. Gabriel Pereira Cândido, 24, e Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, morreram no local.