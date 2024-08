Suspeito de liderar facção é morto em confronto na BA; policial é baleado

Um homem apontado como chefe de uma facção em Salvador foi morto pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (19).

O que aconteceu

João Pedro Prates dos Santos, conhecido como ''JP'', era considerado pela polícia como líder do CV (Comando Vermelho) no bairro Tancredo Neves. Os policiais realizavam uma operação hoje em um possível endereço do procurado, no bairro Cabula, para cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele.

JP teria atirado contra os agentes no momento da prisão. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele foi baleado durante o confronto e foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não sobreviveu.