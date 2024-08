Receitas controladas e atestados a R$ 50 são vendidos sem restrições em app

O problema pode ser sanado com tecnologia, diz conselheiro. Existe um sistema para geração e validação de receitas online que apenas pessoas autorizadas, como médicos e farmacêuticos, têm acesso. Nesse sistema, desenvolvido pelo CFM em parceria com o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), o médico tem uma assinatura por meio de certificado digital.

Cabeça explica que é muito difícil fraudar atestados ou receitas nesse sistema. Contudo, ele acredita que ainda não há adesão total da plataforma no Brasil, abrindo lacunas para falsificações e fragilidades nas farmácias.

O representante do CFM e o psiquiatra consultado pela reportagem explicam que muitos profissionais não acessam a ferramenta. Nos casos que o UOL teve acesso, não houve a confirmação sobre a validade das assinaturas utilizadas ou da falha na inspeção.

A nossa plataforma alcança esse rigor, mas na outra ponta deve se verificar se a dispensação está correta, que cabe ao farmacêutico. O médico prescreve, dá ao paciente, cabe ao farmacêutico verificar se aquela prescrição no formato eletrônico ou em papel. No eletrônico ele vai até o ITI, que faz a validação de receitas eletrônicas e diz se está dentro do parâmetro adequado, que valida as receitas. Se não está validada, não deve ser liberada.

Hideraldo Cabeça, conselheiro do CFM

Farmacêutico é obrigado e consultar a plataforma de prescrição digital, diz CFF (Conselho Federal de Farmácia). Fátima Aragão, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Farmácia Comunitária do CFF, explica que não é simples o aceite de uma receita em formato de PDF em estabelecimentos.