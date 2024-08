Homem pula janela de prédio da Polícia Federal e foge em Ribeirão Preto

Um homem fugiu do prédio da Polícia Federal em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, após ser preso nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

O suspeito havia sido preso pouco tempo antes. A prisão feita pela PF ocorreu depois que ele foi encontrado com uma carga contrabandeada de cigarros.

Já na delegacia, ele pulou da janela do primeiro andar do edifício. O homem aguardava ao lado de seu advogado a lavratura do auto de prisão em flagrante quando resolveu pular do prédio.