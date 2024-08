Mais de 50 pessoas são presas por tráfico no PR; grupo movimentou R$ 17 mi

Uma operação da Polícia Civil do Paraná terminou com 54 suspeitos presos, nesta quinta-feira (29), investigados por integrarem uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

As prisões foram feitas em cidades do PR e SC: Apucarana (PR), Ortigueira (PR), Rio Bom (PR), Califórnia (PR), Marilândia do Sul (PR) e Jaguará do Sul (SC). Foram apreendidos celulares, sete veículos, dinheiro em espécie, porções de drogas, munições e uma arma de fogo.

Os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 17 milhões com a venda de droga por meio do Pix e cartão de crédito. Porém, a PC-PR estima que o valor seja o dobro do divulgado, já que também houve transações com dinheiro em espécie, o que, segundo a polícia, é impossível de contabilizar.