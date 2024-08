Homem de 26 anos é assassinado em Belém; vítima foi Mister Pará

Perícia foi solicitada e testemunhas estão sendo ouvidas. A Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte do jovem.

Roberto era fisiculturista e foi mister no Pará. O jovem se apresentava nas redes sociais como atleta de fisiculturismo, Mister Pará 2023 e Mister Presença Pará 2021/2022. Roberto também era estudante de nutrição.

Clube do qual o atleta fazia parte lamentou a perda. "Roberto representou o nosso clube no Concurso Camiseta Molhada em 2021, e partiu, inesperadamente, vítima da violência urbana, deixando um vazio em nossos corações", escreveu a instituição Bancrévea. O clube também desejou que os familiares e amigos "encontrem conforto nas lembranças e no amor que Roberto deixa como legado".

O UOL tenta contato com a Polícia Militar do Pará e aguarda retorno. A reportagem questionou a Polícia Civil especificamente sobre as ameaças que Roberto teria recebido, mas a corporação não se pronunciou.