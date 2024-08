SP é o único estado com mais de uma cidade acima de 1 milhão de habitantes

Apenas 80 municípios têm população maior que 100 mil. A lista começa com Votuporanga, que tem 100.159 habitantes, e segue com Leme (101.316), Assis (104.642) e Poá (106.431). Ao todo, há 38 cidades paulistas com população entre 100 mil e 200 mil, 16 entre 200.001 e 300 mil e dez entre 300.001 e 400 mil.

Cidade menos populosa tem menos de 1.000 habitantes. Em Borá, no interior, vivem 928 pessoas, de acordo com o IBGE. O município está localizado a quase 500 km da capital, entre as cidades de Marília e Presidente Prudente, que têm 246.627 e 234.083 habitantes, respectivamente.

Ao todo, 149 municípios têm população abaixo de 5.000. O número corresponde a 23,1% do total de municípios no estado (645). Os três menos populosos são Borá, Nova Castilho (1.074) e Uru (1.419).

População por estado