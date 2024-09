Saudade do frio? Ele vem, mas não para todos: onde a temperatura vai cair

O avanço de uma frente fria no sul do Brasil vai fazer a temperatura cair na região, mas a previsão é de que o restante do país ainda enfrente temperaturas altas e tempo seco por pelo menos até a segunda quinzena de setembro.

Frente fria: para quem?

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul. Ela causará uma mudança no tempo no estado gaúcho e em Santa Catarina, que deve enfrentar chuvas nos próximos dias, segundo o MetSul. Para o Paraná, a previsão é de aumento de nebulosidade, mas sem chuva, de acordo com a Climatempo.

Florianópolis deve ter queda de temperatura nesta quinta-feira (5). A mínima prevista é de 12ºC e a máxima, de 19ºC, com pancadas de chuvas à tarde. A temperatura volta a subir no sábado, com mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.