Quem são os empresários de apostas na mira da operação que prendeu Deolane

Darwin Filho aparece como administrador de diferentes empresas, conforme reportagem do colunista do UOL Rodrigo Mattos. Há a suspeita de que o dinheiro de uma delas, a Sports Entretenimento Promoção de Eventos, se misturava com o do jogo do bicho, da banca Caminho da Sorte, que pertencia ao pai de Darwin, também na lista de investigados pela Operação Integration.

A polícia apreendeu joias e dinheiro vivo no apartamento de Darwin Filho. No momento da apreensão realizada pelas autoridades, o empresário não estava no local, na zona sul de Recife. Darwin Filho e a esposa dele, Maria Eduarda, se entregaram à Polícia Civil de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (5).

José André da Rocha Neto é dono da Vai de Bet, fundada em 2021. A empresa, registrada em Curaçao (local em que muitas empresas do ramo mantêm sede), fez parte de polêmica recente que culminou com a rescisão de contrato de patrocínio que a casa de apostas mantinha com o Corinthians.

Herdeiro do ramo imobiliário, Rocha Neto tem mais de 30 empresas em seu nome. Segundo informações do Estadão, o capital social dos projetos liderados por Rocha Neto soma aproximadamente R$ 19,2 milhões. A esposa e sócia de Neto, Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, também é citada na Operação Integration.

Vai de Bet faz parte do grupo Betpix N.V., também registrado em Curaçao. A Betpix N.V. é dona de outras marcas de apostas, como Betpix365, Betpix, Obabet e Pix365.

Empresário tem elo com Gusttavo Lima. O cantor é patrocinador oficial e garoto-propaganda da Vai de Bet. Uma aeronave apreendida na Operação Integral está no nome da empresa Balada Eventos, de Lima, mas é operada pela empresa JMJ Participações, cujo proprietário é Neto. A apreensão da aeronave foi confirmada pela assessoria de imprensa da empresa. A assessoria do artista afirmou que o avião foi vendido para a JMJ, mas ainda está no nome do cantor até a finalização dos trâmites burocráticos e de documentação.