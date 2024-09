Onda de calor no Brasil: 5 capitais devem registrar recorde de temperatura

Massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o Brasil no decorrer da primeira semana de setembro. Segundo a Climatempo, as ondas de calor no mês de setembro são comuns em grande parte do Brasil, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste. "Mas nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também", diz a empresa.

Fenômeno deve durar até o dia 12 de setembro em algumas regiões do país. Os modelos meteorológicos indicam que, desta vez, o período da onda de calor seja maior. "É possível que em algumas áreas o calor ainda persista até meados da segunda quinzena do mês", segundo a Climatempo.

Com a condição de tempo seco e a atmosfera "parada", a concentração de poluentes também aumenta. Com isso, a qualidade do ar deve ficar bem prejudicada no decorrer dos próximos dias. A umidade do ar pode atingir valores em emergência, abaixo dos 12%, em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.

A expectativa é de chuva na maioria destas áreas apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro. A Climatempo acrescentou que a primeira forte frente fria deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro.