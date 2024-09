IBGE: 160 mil pessoas vivem em domicílios improvisados no Brasil

Mais de 160 mil pessoas vivem em moradias improvisadas no Brasil. O IBGE divulgou nesta sexta-feira (6) informações sobre pessoas que vivem em tendas, barracas e demais domicílios precários. É a primeira vez que o IBGE divulga dados dessa natureza no âmbito do Censo.

O que aconteceu

Em 2022, 160.485 pessoas residiam em domicílios improvisados no Brasil. O número representa 0,08% da população brasileira, de cerca de 203 milhões de pessoas, mas expõe a precariedade das moradias de milhares de pessoas no Brasil.

Do total, 57 mil pessoas viviam em tendas ou barracas, segundo o IBGE. Conforme o Censo 2022, 35,3% de toda a população que reside em local improvisado vivem nesta modalidade.