RN: 'Pastor do PCC' e outros 6 são condenados por lavar dinheiro da facção

O esquema seria liderado por Valdeci Alves dos Santos, conhecido por Colorido, irmão de Geraldo e um dos líderes do PCC. Os dois, além da mulher de Geraldo, teriam aberto ao menos sete igrejas evangélicas no território potiguar e no estado de São Paulo.

Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, integrante do PCC Imagem: Polícia Rodoviária Federal

As condenações ocorreram no âmbito da Operação Plata, deflagrada em 2023. Porém, as investigações que culminaram na ação começaram em 2019 para apurar tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A operação do MP-RN teve apoio dos MPs de SP, MG, MS, SC, BA, CE e PB.

O UOL não conseguiu localizar a defesa dos condenados. O espaço segue aberto para manifestação.

Penas dos 7 condenados:

Gilvan Juvenal da Silva: 23 anos e oito meses de reclusão e 87 dias-multa.