Mulher dá à luz em estacionamento de prédio no RJ; veja vídeo

Ela e o marido estavam na casa da prima em uma visita. Os dois são de Nova Friburgo, na região Serrana do estado, e planejavam ter a filha na capital fluminense, mas foram surpreendidos com o trabalho de parto antes do previsto. Diana estava na 39ª semana de gestação.

Diana ligou para a obstetra quando começou a sentir contrações. A mulher imaginou que ainda levaria horas para dar à luz, mas a bolsa estourou pouco tempo depois.

''Foi uma coisa de filme, inacreditável, um show da vida'', relatou Pedro. ''A força da natureza é implacável, e o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe'', escreveu nas redes sociais.