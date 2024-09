Qual o valor do prêmio da Lotofácil de Independência 2024?

O prêmio da Lotofácil de Independência está estimado em R$ 200 milhões, o maior já oferecido na história da modalidade, segundo a Caixa Econômica Federal - igualando o prêmio previsto em 2023. O sorteio vai acontecer na segunda-feira (9), às 20h (de Brasília).

Como funciona a Lotofácil?

O apostador pode selecionar de 15 a 20 números (são 25 disponíveis no volante). E fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

O sorteio será no dia 9 de setembro. As apostas podem ser feitas até 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.