PMs réus por homicídio na Operação Escudo vão a júri popular

A Justiça de São Paulo decidiu que os dois primeiros policiais militares acusados de homicídio na Operação Escudo serão levados ao tribunal do júri.

O que aconteceu

Eduardo de Freitas Araújo e Augusto Vinícius Santos de Oliveira serão julgados pelo homicídio duplamente qualificado de Rogério Andrade de Jesus. O crime foi cometido no Morro do Macaco Molhado em 30 de julho de 2023, dois dias após o início das operações oficiais da PM no Guarujá.

Não há data definida para o julgamento até o momento. A decisão de levar os dois policiais a júri popular foi emitida nessa segunda-feira (9), pela 3ª Vara Criminal do Guarujá.