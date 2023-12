Dois PMs da Rota se tornam réus por uma das 28 mortes da Operação Escudo

As imagens demonstraram que Pereira e Rodrigues Junior não tiveram qualquer participação antes, durante ou depois da morte de Rogério.

Por meio das câmeras desses policiais foi possível saber a dinâmica da ocorrência:

7h26: PMs entram no Morro do Macaco, na Vila Izilda;

PMs entram no Morro do Macaco, na Vila Izilda; 7h30: PMs abordam três homens, mas, em seguida, os liberam;

PMs abordam três homens, mas, em seguida, os liberam; 7h42: PMs observam a movimentação de suspeitos em uma viela;

PMs observam a movimentação de suspeitos em uma viela; Em seguida, os PMs chegam até o local, conversam com um morador e continuam a incursão;

PM Eduardo de Freitas Araújo vai até a casa de Rogério e tenta, durante um minuto, entrar na residência;

PM Augusto Vinícius Santos Oliveira se posiciona atrás de Araújo, formando uma célula militar;

7h45: PM Eduardo de Freitas Araújo abre a porta da casa de Rogério sem tentar chamá-lo antes;

PM Eduardo de Freitas Araújo abre a porta da casa de Rogério sem tentar chamá-lo antes; 28 segundos depois: PM Eduardo de Freitas Araújo dispara um tiro de fuzil;

PM Eduardo de Freitas Araújo dispara um tiro de fuzil; Passados mais alguns segundos: PM Augusto Vinícius Santos Oliveira obstrui sua câmera corporal e entra dentro da casa;

07:47: PM Augusto Vinicius Santos Oliveira deixa sua câmera corporal sobre um armário, com imagem obstruída, recolhe um colete balístico, uma pistola e coloca ao lado do corpo de Rogério.

As imagens das câmeras corporais mostraram que o colete balístico estava escondido debaixo da capa que Araújo usava desde o momento que entrou na favela "com o objetivo de 'montar' o cenário do confronto, após realizar o disparo e colocar o colete balístico fraudulentamente na casa", narra a acusação.

Assim como ocorreu nas outras mortes da Operação Escudo, não houve a devida preservação do local do crime. Segundo a denúncia, o projétil que atingiu Rogério não foi encontrado. "O crime de homicídio consumado teve motivação torpe, porque os denunciados visaram vingar a morte do colega de Rora Patrick Bastos Reis", afirma a Promotoria.

Segunda operação mais letal

Ao todo, 28 pessoas foram mortas e outras três foram feridas por disparos de arma de fogo feitos por policiais militares na Baixada Santista durante os 40 dias da Operação Escudo, que começou no final de julho e terminou no começo de setembro de 2023 após a morte de um soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no Guarujá.