Advogado é preso por agressão em Maceió; vídeo mostra mulher sangrando

Depois, o advogado é flagrado empurrando o pano à força no queixo da mulher. Um rastro de sangue fica no chão do andar. Outra pessoa aparece na gravação, mas não há detalhes de quem seria.

Segundo a polícia, João foi detido próximo ao hospital em que a vítima estava recebendo atendimento médico. Ele foi conduzido para Central Flagrantes, onde os procedimentos legais foram adotados e ele foi autuado pelo crime de lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha.

"Diante dos fatos e das evidências apresentadas, a Polícia Civil realizou todo o protocolo e realizou lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. A delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, determinou a instauração do inquérito policial para apurar todos os fatos ocorridos nesse caso de violência contra mulher", diz a polícia em nota.

Em nota no Instagram, a defesa de João disse que vai se pronunciar sobre o caso após a audiência de custódia, que deve ocorrer ainda hoje.

A OAB informou que não se manifesta em casos que acontecem no âmbito privado dos advogados. "As medidas internas, que cabe ao Tribunal de Ética e a disciplina, são sigilosas, não pode podem ser comentadas".

Quem é ele