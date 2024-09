Frente fria chega ao Rio Grande do Sul e deve causar temporal nesta quinta

Na Grande Porto Alegre, manhã será nublada e com chuva fraca. A chance de um temporal aumenta à noite, segundo o Climatempo.

A fuligem de queimadas, conhecida como chuva preta, pode ser vista novamente. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, a chuva preta ocorre quando a água "comum" da chuva que sai das nuvens leva com ela a fuligem que está na atmosfera.

Mudança na temperatura foi causada pela aproximação de uma frente fria e massa de ar polar, que se deslocam em alto mar. Mas o risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações é baixa, diz Inmet.

Nas demais regiões gaúchas, o dia será de tempo firme e muita fumaça das queimadas, segundo o Metsul. Amanhã (13), o tempo segue instável no Rio Grande do Sul e se espera chuva na maioria das regiões. Em alguns municípios do norte, pode chover forte com trovoadas e granizo.

Apesar da chuva no Sul, a fumaça das queimadas continua esbranquiçando o céu no Sudeste e Centro-Oeste. No estado de São Paulo, pelo menos 15 focos de incêndios são monitorados. A chuva, necessária para limpar a atmosfera, só deve ocorrer no fim de semana em SP, diz o Climatempo.