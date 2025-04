União é condenada por deixar servidores da saúde indígena sem água potável

Os empregados estão expostos a condições insalubres, uma vez que as instalações, nos quais os mesmos são abrigados durante e após o labor nas reservas indígenas, são bastante precárias, e lidam quase que diariamente com indígenas enfermos com inúmeras patologias contagiosas. Mais de 80% das 274 aldeias indígenas nos 34 polos-base não dispõem de alojamentos adequados para os empregados ora substituídos.

Decisão do juiz

A indenização deve ser paga a um fundo ainda a ser especificado, mas obrigatoriamente o valor tem de ser "destinado à reconstituição dos bens lesados", determinou o magistrado.

Outro lado: procurada, a AGU (Advocacia Geral da União) informou que já foi intimada e que recorrerá da decisão dentro do prazo processual. A Sesai não respondeu.

O que diz a denúncia

Segundo a denúncia, entre os problemas estava a quantidade de água potável fornecida para os trabalhadores dos DSEIs Leste e Yanomami.

"Eles bebiam água dos rios contaminados", diz Joana Gouveia, presidente do Siemesp.