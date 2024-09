SP tem 15 focos de incêndio e área do Vale do Paraíba é a mais atingida

Na Grande São Paulo, dois incêndios continuavam ativos nesta manhã. Um deles na região de Mairiporã e outro entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Outros municípios afetados. Segundo a Defesa Civil, também há focos de incêndio em Bom Jesus dos Perdões; Campinas; Mococa; General Salgado; Pereira Barreto; Itirapuã; Pedregulho; Morro Agudo e São Carlos.

Estado sob alerta de perigo. Com exceção dos municípios do litoral, todo o estado de São Paulo está sob aviso de riscos à saúde devido à onda de calor. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, que também aponta grande perigo potencial por baixa umidade na região.

Parques estaduais fechados. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo estendeu nessa quarta-feira (11) o fechamento de 81 Unidades de Conservação do estado. No momento, somente partes concessionadas do parque de Campos do Jordão e Cantareira seguem abertos. A medida vale até o dia 29.

Qualidade do ar vai permanecer péssima até, pelo menos, o fim de semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Crises, um bloqueio atmosférico impede que a massa de ar seco deixe o estado até o sábado (14).

A maioria do estado está 5°C acima da média para o mês de setembro. O dado é do Climatempo, que projeta uma onda de calor até o dia 20 no país.