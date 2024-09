Temperatura despenca e chuva aparece, mas calor já tem data para voltar

Chuvas no Sul serão abaixo da média. Setembro costuma ser chuvoso na região, mas Porto Alegre, por exemplo, registrou 56,6 mm de precipitação nos primeiros 14 dias do mês. Em comparação, o estado acumulou 275 mm no mesmo período do ano passado, sob o efeito El Niño.

Pode chover mais no Paraná e em Santa Catarina. A previsão é de mais volume em algumas áreas desses estados nos próximos 15 dias.

Calor à vista

Temperaturas acima da média. Centro-Oeste, sudeste e norte da região Sul vão experimentar o mesmo calor da primeira metade do mês. Embora menos intenso, será acima do normal para a época do ano.

São Paulo começou a segunda-feira (16) com temperatura máxima de 20ºC e mínima de 14°C. O termômetro vai subir aos poucos e chegar a 33ºC já na sexta-feira (20).

Centro-Oeste ainda passa calor. Até o dia 30 de setembro, a previsão é que Cuiabá permaneça com temperaturas máximas acima dos 30ºC. Ainda esta semana fará 43ºC na capital do Mato Grosso. Campo Grande e Goiânia seguem o mesmo padrão.