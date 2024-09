5 capitais estão há mais de 100 dias sem chuvas; BH lidera ranking

Com diversas queimadas e baixa qualidade do ar, cinco capitais do país também enfrentam falta de chuva estão há mais de 100 dias sem precipitações.

O que aconteceu

Não há previsão de chuvas para essas cidades nos próximos dias. Informações foram divulgadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Veja lista abaixo.

Belo Horizonte lidera o ranking, com 150 dias sem chuva. Segundo o Inmet, a última vez em que choveu foi em 19 de abril. Para hoje, há um aviso de perigo potencial sobre a baixa umidade do ar, com a mínima em 20%.