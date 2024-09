Tortura e mortes de candidata e irmã foram transmitidas ao vivo para preso

Enquanto as vítimas eram torturadas, os executores teriam cumprido as ordens do preso. A polícia investiga uma disputa entre facções rivais como motivação para o crime. Dias antes dos assassinatos, Rayane e Rithiely teriam tirado uma foto fazendo um gesto associado a um dos grupos.

Segundo o delegado, não há indícios de que as vítimas tenham envolvimento com nada ilícito. As duas irmãs foram mortas a facadas após serem sequestradas na saída de uma festa no sábado (14).

O delegado informou que o irmão das vítimas e o namorado de Rithiele também foram levados ao cativeiro. Um deles contou à polícia que pulou o muro para escapar do cativeiro e conseguiu fazer a denúncia. O outro rapaz foi torturado, teve uma das orelhas e um pedaço do dedo cortado. Ele foi socorrido após agentes encontrarem o cativeiro.

Ainda no sábado, dez pessoas foram detidas por participação no crime, entre elas quatro menores de idade. As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Cáceres e Porto Esperidião.

Os suspeitos maiores de 18 anos serão autuados em flagrante. Eles vão responder por sequestro e cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes serão autuados em ato infracional análogo aos mesmos crimes.