Homem é condenado após enviar doces envenenados para amante da esposa no PR

Um homem foi condenado por tentativa de assassinato após enviar dois pães de mel envenenados para o amante de sua esposa. O crime ocorreu em maio de 2021, em Cascavel (PR), mas a condenação foi imposta nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

Jefferson Longoni Pires foi condenado a nove anos e seis meses de detenção em regime inicialmente fechado. O júri popular do Tribunal de Justiça do Paraná considerou o réu culpado pela tentativa de homicídio e acolheu as qualificadoras de que foi empregado veneno no crime e de ter havido dissimulação por parte do condenado.

Réu usou veneno para matar rato na tentativa de homicídio. Conforme os autos processuais, laudos periciais encontraram carbofurano no pão de mel — esse tipo de inseticida usado para ratos é de uso proibido no Brasil desde 2017. Na época, a vítima passou vários dias internada após consumir o doce envenenado.