Presidente afastado de UPBus tem prisão decretada e se entrega à polícia

O interventor disse que viu Ubiratan tomando café em um bar perto da empresa de ônibus. Uma das medidas cautelares impostas aos suspeito era não se aproximar da empresa de ônibus nem de outros réus no mesmo processo.

Ubiratan acrescentou à reportagem que o relatório feito pelo próprio relator diz que ele não ameaçou, não fez intervenções nem coagiu ninguém e muito menos entrou na empresa. "Sou inocente. Tanto que estou me entregando à polícia. Nunca lavei dinheiro nem fiz parte de organização criminosa. Não aguento mais ser perseguido pelo Ministério Público", desabafou ele.

O presidente afastado da UPBus estava solto desde o dia 2 de janeiro deste ano e vinha cuidando de sua saúde, de acordo com o advogado Anderson Minichillo. Ele havia sido preso pela segunda vez em 20 de dezembro do ano passado.

Na ocasião, a Justiça também alegou que ele havia descumprido medidas cautelares. Ubiratan foi preso pela primeira vez em 9 de abril de 2024, durante a deflagração da Operação Fim da Linha. Foram detidas seis pessoas e cumpridos 52 mandados de buscas e apreensões.

Os alvos eram ligados às empresas de ônibus UPBus, da zona leste, e Transwolff, da zona Sul, acusados de envolvimento na lavagem de dinheiro do PCC, proveniente do tráfico de drogas. Ubiratan foi colocado em liberdade no dia 4 de junho de 2024.

O MP-SP informou à época que integrantes do alto escalão do PCC eram acionistas da UPBus. Três deles, apontados como membros da facção criminosa, tiveram a prisão decretada. Alexandre Salles Brito foi capturado em 16 de abril do ano passado.