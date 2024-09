Metade dos brasileiros ficou ao menos 39 dias sem chuva; seca continua

Centro-Oeste é a região mais afetada: 91% da população sofreu com a estiagem por 39 dias ou mais. No Mato Grosso, não choveu em nenhuma cidade por, pelo menos, 77 dias. As cidades goianas de Davinópolis (163 dias), Urutaí (160), Águas Lindas de Goiás (159) e Pires do Rio (159) são as recordistas de período sem chuva na região.

Nove cidades mineiras não viram chuvas por mais de 166 dias, e detêm o recorde nacional. Em São Paulo, Pedregulho é a cidade com maior período de seca, são 161 dias. No RJ, o município de Italva ficou 88 dias sem precipitação. Já no Espírito Santo, Governador Lindenberg é a cidade recordista, com 77 dias em chuva. No total, dois em cada três moradores do Sudeste enfrentaram a seca de ao menos 39 dias.

Não chove em nenhuma cidade do Piauí por um período 48 dias; e nove municípios piauienses chegaram a registrar mais 140 dias de seca. No Nordeste, os estados mais atingidos foram Ceará e Maranhão, nos quais 97% e 95% das populações ficaram sem chuva por ao menos 39 dias, respectivamente. Já o estado da Bahia possui o recorde nordestino de período de estiagem: são quatro municípios baianos com 164 dias de seca.

Região Sul foi a menos atingida, com cerca de 8% da população sofrendo com a seca de ao menos 39 dias. No Paraná, este número cresce para 22%. No Rio Grande do Sul, Uruguaiana e Barra do Quaraí foram as recordistas de seca, registrando 43 dias de estiagem. Já em Santa Catarina, o município com maior tempo de seca é Benedito Novo, com 28 dias.

Previsão para primavera

A primavera começou no último domingo (22) e pode ser afetada pelo La Niña, que deve se estabelecer ao longo dos próximos meses. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, o fenômeno deve atrasar as chuvas durante a estação.