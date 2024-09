Seca no rio Madeira, afluente do Amazonas, bate recorde histórico negativo

A cota de profundidade do rio Madeira, um dos mais importantes afluentes do rio Amazonas, chegou a apenas 25 cm em Porto Velho nesta segunda-feira (23), menor profundidade registrada desde 1967, de acordo com boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil.

O que aconteceu

Essa é a menor cota registrada na estação desde o início do monitoramento. Em 2023, durante a segunda pior seca da história, a profundidade mínima foi de 1,10 m.

O Porto de Cargas de Porto Velho teve as atividades paralisadas pela primeira vez na história. Conforme nota da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, as atividades só serão retomadas quando o rio atingir profundidade suficiente para a navegação segura.