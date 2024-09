Jovem de 21 anos que dirigia BMW atropela e mata motociclista em SP

Um motociclista de 56 anos morreu após ser atropelado por uma BMW/M Sport, conduzida por um jovem de 21 anos. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27) na rodovia Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo (SP).

O que aconteceu

Caso envolveu carro do jovem e duas motos. A Polícia Civil de São Paulo afirma que investiga as circunstâncias do acidente de trânsito. A BMW, avaliada em R$ 350 mil, colidiu com as duas motos depois de uma ultrapassagem.

Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu.