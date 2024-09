Pai que atirou em cunhado que estuprou seu filho por 16 anos é absolvido

Eloi Dematte, o pai que atirou no cunhado após descobrir que ele havia estuprado seu filho — pessoa com deficiência e menor de idade — mais de 300 vezes, foi absolvido pelo Tribunal do Júri de Santa Catarina na última quinta-feira (26).

A tentativa de homicídio aconteceu em novembro de 2015 em Ascurra, no Vale do Itajaí (SC).

O que aconteceu

A absolvição se deu com base em critérios técnicos e emocionais, segundo o advogado de defesa, Gustavo da Luz. Segundo ele, a tese da legítima defesa permanente, critério que foi levado em conta, é aplicada em casos onde a agressão é constante e iminente, como no exemplo de uma mulher que sofre violência doméstica por anos e decide reagir. "No caso de Eloi, a violência era permanente, pois seu filho foi abusado por mais de uma década, o que o autorizaria a agir para protegê-lo", afirmou o advogado.