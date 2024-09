Polícia prende em MG mais dois envolvidos em morte de delegado em São Paulo

A família do delegado é tradicional na Polícia Civil paulista. Seu pai, Acrisio Soares, foi chefe da polícia nos anos 1980, e seu irmão, Maurício Soares, também é delegado e já foi vítima de uma tentativa de assalto.

Diversas personalidades políticas lamentaram a morte do delegado. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, expressaram solidariedade à família e colegas do policial.

O velório do delegado ocorreu no Cemitério Gethsêmani, na zona sul de São Paulo. O sepultamento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que era amigo de Soares e de sua esposa.

A polícia continua a busca pelos dois criminosos foragidos. A investigação está em curso e o caso segue sob o comando do delegado-geral Artur José Dian.