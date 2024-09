Polícia busca dois suspeitos de envolvimento em morte de delegado em SP

Segundo Dian, há mandados de prisão temporária contra os homens. Eles não tiveram as identidades divulgadas.

O autor dos disparos, baleado pelo delegado, está internado no hospital sob escolta policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele tem quatro passagens por roubos patrimoniais com uso de arma de fogo. O homem foi condenado no ano passado e cumpria medida cautelar.

Relembre o caso

O delegado Mauro Guimarães foi morto no sábado (21) enquanto caminhava na rua Caio Graco com a esposa. Ele reagiu e trocou tiros com o ladrão, que, segundo investigação, tentava levar a corrente de ouro dele.

Crime foi registrado como latrocínio. Guimarães chegou a ser socorrido pelo Samu, mas chegou ao hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 35 anos de carreira.

Esposa do policial também é delegada. Ana Paula Soares, do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), está bem, de acordo com a polícia. Segundo testemunhas, foi ela quem conseguiu atirar no assaltante.