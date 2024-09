Ela perdeu marido em voo da Gol e usou indenização para dar floresta a ele

Mauro vivia no Rio com a esposa Denise Thomé, com quem era casado havia 24 anos.

Após a morte do companheiro, Denise decidiu investir em um projeto: usou parte do dinheiro da indenização recebida com o acidente para criar uma floresta que hoje tem 8 mil árvores e leva o nome do engenheiro.

Denise Thomé e Mauro Romano foram casados por 24 anos; após morte em acidente, ela continuou projeto "rascunhado" por ele Imagem: Arquivo Pessoal

'Foi tudo muito brusco'

"Foi tudo muito brusco, 14 dias até localizarem o corpo dele, aquela emoção muito forte", lembra Denise, sobre os primeiros momentos após o acidente.

Apenas uma semana antes do voo trágico, o casal estava animado com o início de um projeto: uma feira de mudas de plantas, na região de Vassouras (RJ). Também estava empenhado na arborização da rua do sítio do sogro de Denise, na mesma região.