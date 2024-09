Polícia de Goiás busca fraudadores de benefícios de vítimas do Césio-137

Vítimas de acidente radioativo recebem pensão vitalícia. Além de civis que foram diretamente afetados pela exposição ao material radioativo, o benefício se estende a policiais, bombeiros, membros das Forças Armadas e da Vigilância Sanitária que também foram expostos aos materiais durante exercício da função em 1987.

Relembre caso

Caso Césio-137 é o acidente radioativo mais grave da história do Brasil. Ele ocorreu em 1987, em Goiânia, quando catadores de recicláveis encontraram um aparelho de radioterapia em uma clínica abandonada.

Funcionários de ferro-velho para onde material foi enviado abriram cápsula que isolava material radiativo. O pó de brilho intenso chamou atenção dos trabalhadores, que passaram a chamar parentes e amigos para visitar o local e conferir a descoberta.

Quatro pessoas morreram e quem teve contato direto com a substância adoeceu. A capital passou 16 dias contaminada e estima-se que 6,5 mil pessoas foram atingidas com algum grau de radiação.

Terrenos onde as cápsulas foram abertas e onde o material foi manipulado foram demolidos. As vítimas foram enterradas em caixões de chumbo de 700 quilos, para evitar a contaminação do solo.