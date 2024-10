Jovem é retirado de boate e morto à queima-roupa por segurança em GO

Atirador foi embora sem prestar socorro. Um homem presencia toda a cena, mas se afasta quando começam os disparos e não é atingido.

Testemunhas acionaram o Samu e os Bombeiros, mas vítima morreu no local.

Polícia localizou e prendeu o suspeito. Ele disse que atirou após o rapaz ameaçar sua família e citar o endereço dele, segundo a TV Record e sites locais.

A arma usada no crime também foi apreendida. Em nota, a Sultan esclareceu que a boate já estava fechada no momento do crime, mas que está apurando os fatos. A empresa diz que vai se manifestar novamente às 20h de hoje.