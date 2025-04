Caso Genivaldo: MPF recorre para aumentar pena dos ex-policiais condenados

Quando questionado, teria tentado explicar que tomava remédios para distúrbios psiquiátricos. A informação foi confirmada pelo sobrinho que o acompanhava, Wallison de Jesus.

Genivaldo foi trancado no porta-malas de uma viatura. No dia 25 de maio de 2022, a vítima foi colocada dentro da viatura, na qual foi lançado gás lacrimogêneo, que formou uma densa fumaça branca dentro da viatura e o asfixiou.

Pelas frestas da porta traseira, mantida semifechada, era possível ver fumaça escapando e também as pernas do homem balançando em desespero, enquanto ele gritava no interior da viatura. Assim que Genivaldo parou de se debater e gritar, os policiais fecharam a porta traseira da viatura, entraram no carro e deixaram o local.

Genivaldo morreu momentos depois. Ele ainda foi levado ao hospital, já desacordado, mas não resistiu. O IML apontou que a causa da morte foi "insuficiência aguda secundária a asfixia".

Em agosto de 2023, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou a demissão dos três agentes da PRF envolvidos na morte de Genivaldo. Outros dois policiais foram suspensos.

Esposa de vítima acredita que policiais queriam matar Genivaldo. Maria Fabiane dos Santos disse à época que o que aconteceu "não foi uma fatalidade", e que os policiais agiram com crueldade.