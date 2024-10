Médicos faltam a plantões, viajam ao exterior e ganham R$ 3 milhões no AP

Ao todo, R$ 3 milhões foram pagos indevidamente aos médicos. A Justiça bloqueou esse mesmo valor em bens dos investigados e ainda determinou o afastamento cautelar de dois servidores do cargo. As identidades dos suspeitos e as especialidades em que atuavam não foram divulgadas pela PF.

Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a PF, "vários veículos" foram apreendidos. Também foram encontrados R$ 75 mil em dinheiro nas casas dos investigados, além de 4 mil euros (pouco mais de R$ 24 mil, pela cotação atual) "em outro local". A operação foi feita em parceria com o MP-AP (Ministério Público do Amapá).

Investigados podem responder por ao menos três crimes. A PF cita peculato (quando um servidor se apropria ou desvia bens, valores ou recursos públicos), falsificação ideológica de documento público e organização criminosa. Se condenados, podem pegar penas que chegam a 25 anos de prisão, mais pagamento de multa, além da perda do cargo público.

UOL procurou o MP e ainda aguarda retorno. Também entrou em contato com a Sesa (Secretaria da Saúde do Amapá), responsável pelo HCAL, para pedir um posicionamento sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.