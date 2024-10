PM liberta casal sequestrado em SP; um dos suspeitos foi morto e 2 presos

A Polícia Militar libertou na madrugada desta sexta-feira (4) um casal sequestrado por criminosos na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Os dois homens foram vítimas de um sequestro relâmpago. Eles estavam dentro do carro parado, em uma rua no bairro Mandaqui, quando dois suspeitos armados chegaram em um veículo e os abordaram.

Uma das vítimas estava do lado de fora do carro, e entrou rapidamente quando viu os criminosos se aproximando. No entanto, o casal foi retirado do próprio carro e levado no veículo dos bandidos. Na sequência, um terceiro suspeito fugiu levando o automóvel das vítimas.