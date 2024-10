'Perdi braço após ataque de tigre no zoo e pedi para não o sacrificarem'

Meu pai nos levou ao zoológico. Chegamos umas 9 horas da manhã e, logo ao entrar, pulei a grade: fiz carinho no tigre, na leoa, na onça e ninguém veio me tirar.

Depois do almoço, repeti tudo o que fiz de manhã e, em um momento em que estava tentando fazer carinho no tigre, aconteceu.

Coloquei o braço na grade e olhei para trás por algum motivo, talvez porque meu pai tinha me chamado, e nesse momento o tigre mordeu meu braço e puxou.

Vrajamany Fernandes Rocha

Meu rosto travou na grade e não consegui ver a mordida, não senti dor. Só senti alguma coisa me puxando e me travando na grade. Hoje, tenho uma cicatriz no peito que veio do tigre me pressionando na grade.

Assim que o tigre me mordeu, meu pai saiu correndo de onde estava, pulou a grade de proteção e ficou gritando: 'Solta meu filho, solta meu filho'.

Em nenhum momento o tigre fez aquele movimento de laceração, em que pega a carne e torce a cabeça, igual faz com as presas. Ele pegou o braço, puxou e travou por alguns segundos.