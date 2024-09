'Minha terapia é procurar': o drama do pai que perdeu 2 filhos e busca o 3º

Ela já não estava bem com a morte do Saulo, até 'pegou' diabetes emocional. E, com a questão do Samuel, não dorme mais direito. Já meu filho está bem, mas se sentiu um pouco culpado porque eu cobrava de sair junto [com o irmão], voltar junto, isso martelou um pouco mais na cabeça dele, por mais que eu tentasse tirar.

Sandro Andrade

Já Sandro enfrentou um problema na coluna que exigiu uma cirurgia e o afastou do trabalho por quase três anos. Ele conseguiu voltar à rotina somente no último mês de agosto.

Agora, tento me distrair com o trabalho, porque é de segunda a sábado. Saio antes das 6h para voltar às 20 horas.

Sandro Andrade

Informações

Samuel tem cerca de 1,75 metro de altura, é magro, branco e não tinha tatuagens. Antes de desaparecer, usava óculos. Qualquer informação pode ser compartilhada no Disk Denúncia, pelo número 181.

O jovem foi visto pela última vez na madrugada de 9 de dezembro, andando sem rumo nos arredores da casa da família, mas nunca chegou a entrar na residência e sumiu completamente.