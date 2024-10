Travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho (SP) é interditada

Os endereços para a travessia temporária são:

Santos: Praça Gago Coutinho, 525 - Ponta da Praia

Guarujá: Av. Ademar de Barros, 3.300 - Vila Ligya

A paralisação já estava prevista para acontecer devido à reforma da Estação Praça da República. Conforme a pasta, as obras de modernização estão em fase final e a interdição das passarelas iria acontecer no dia 28 de outubro, mas foi adiantada com o incidente.

Outra opção de travessia está sendo viabilizada. Nessa alternativa, um flutuante terceirizado será alugado para operar ao lado da Estação Praça da República.