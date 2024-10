Juíza repreende advogado que entrou em videochamada sem camisa: 'É o fim'

Eles não responderam agendando, porque meu pessoal veria no e-mail e faria a videoconferência. Eu tenho funcionários no escritório, advogados, estagiários que trabalham comigo que poderiam fazer isso. Aí ele me chamou direto no WhatsApp. Eu entrei para falar que não ia fazer, para agendar, justificar. Quando o escrevente entrou, já veio a doutora. Eu não despacho com ela. Eles não mandaram no meu e-mail com o link. Eu fui entrar para falar que estava de atestado.

João Manoel Armôa Junior

Advogado diz que estava de atestado e por isso não poderia participar da reunião Imagem: Cedido ao UOL

O advogado repudiou o vazamento do vídeo. Armôa afirmou que pretende entrar com ação junto à Corregedoria do TJ-SP para apurar quem vazou as imagens. Segundo ele, a videoconferência era privada, apesar do processo em questão ser público.

