15 de outubro é feriado em 2024? Veja quem tem folga no Dia dos Professores

Esse decreto estabeleceu diretrizes importantes, como a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades do país e a regulamentação do salário dos professores.

No entanto, foi somente em 1963 que a data passou a ser oficialmente celebrada em todo o território nacional, após o Decreto Federal nº 52.682, assinado pelo então presidente João Goulart.

Esse decreto consagrou o dia como feriado escolar, além de incentivar a realização de eventos que reconhecessem o papel fundamental dos professores na sociedade.

Tem aula no Dia do Professor?

Na maioria das vezes a resposta é: não, não há aulas no Dia do Professor, uma vez que a data é considerada um feriado escolar. Mas isso não é necessariamente uma regra em todo o país e dependerá de algumas variáveis como: o acordo com coletivo firmado no sindicato dos professores do município, da dispensa da instituição ou de decretos estaduais ou municipais, que podem suspender o dia de aula e trabalho dos professores nesse dia.

Normalmente, tanto os alunos quanto os profissionais da educação têm o dia livre, em homenagem ao trabalho dos docentes. Em alguns locais, a folga pode ser transferida de data - neste ano ela cai na terça, mas algumas cidades e escolas passaram a folga para a segunda, emendando com o fim de semana.