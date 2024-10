HIV em transplantados: laboratório receberia R$ 11 milhões do governo do RJ

A PCS LAB receberia quase R$ 11,5 milhões em um ano pelos serviços de "análise clínica e anatomia patológica" em unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro. O laboratório está envolvido no caso dos seis pacientes transplantados infectados com HIV, revelado nesta sexta (11) pela rádio BandNews FM e confirmado pelo UOL. O Ministério da Saúde pediu a retestagem do material.

O que aconteceu

Contrato entre PCS LAB e governo do Rio foi firmado em dezembro. Inicialmente, a Fundação Saúde — que gere a saúde pública no estado — pagaria R$ 9.799.836,03 ao laboratório pelos serviços, que durariam 12 meses. Em fevereiro de 2024, porém, foram incluídas outras duas unidades de saúde no contrato, e o valor foi reajustado em R$ 1.679.459,04. O total acordado ficou em R$ 11.479.295,07.

Valor seria pago pela Fundação Saúde de forma parcelada. As parcelas até fevereiro foram de R$ 816.653. Com o reajuste, o valor mensal subiu a R$ 1.003.259,56 a partir de março.